Порошенко призначив Перебийноса послом в Латвії
14:50, 10 травня 2015Політика
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До останнього часу Перебийніс був прес-секретарем МЗС України.
Перебийніс став послом України в Латвійській Республіці / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко призначив Євгена Перебийноса надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
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"Призначити Перебийноса Євгена Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці", - йдеться в указі.
Як відомо, до останнього часу Перебийніс був речником МЗС України.
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