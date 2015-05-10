Порошенко призначив Перебийноса послом в Латвії

14:50, 10 травня 2015
Політика
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До останнього часу Перебийніс був прес-секретарем МЗС України.

Перебийнис / Фото УНИАН

 Президент України Петро Порошенко призначив Євгена Перебийноса надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

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"Призначити Перебийноса Євгена Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці", - йдеться в указі.

Як відомо, до останнього часу Перебийніс був речником МЗС України.

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