Порошенко призначив Перебийноса послом в Латвії

До останнього часу Перебийніс був прес-секретарем МЗС України.

Президент України Петро Порошенко призначив Євгена Перебийноса надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Читайте такожМЗС направив чергову ноту протесту Росії через ситуацію на Донбасі "Призначити Перебийноса Євгена Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці", - йдеться в указі. Як відомо, до останнього часу Перебийніс був речником МЗС України.

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