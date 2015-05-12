У Порошенка ще не визначилися з кандидатурою на посаду голови Комітету з податкової і митної політики - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам координатор парламентської коаліції Олег Ляшко.

За його словами, у цій фракції з цього приводу є протиріччя, бо Порошенко наполягає на кандидатурі Ніни Южаниной, а група "УДАР" - на кандидатурі Оксани Продан".

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Ляшко підкреслив, що керівництво в цьому комітеті ВР є квотою фракції «БПП». «Нехай вони між собою розберуться, оскільки це, безумовно, їх квота, а коли вони визначаться, то ми підтримаємо цю кандидатуру», - сказав Ляшко.

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Як відомо, цей комітет очолює Роман Насиров, але у зв'язку з призначенням на посаду голови Державної фіскальної служби він повинен скласти депутатські повноваження.