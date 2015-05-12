Шкіряк назвав брехнею чутки про свою відставку

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на одразу кілька джерел у Верховній Раді. Вони стверджують, що Шкіряка можуть звільнити уже до кінця тижня.

Сам же Шкіряк в коментарі виданню сказав, що "це неправда, навіть немає про що писати".

Він пообіцяв дати повне пояснення на брифінгу, який він скликав у ДСНС на 16.30.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шкіряк взяв з собою Храмову, яку називають його цивільною дружиною, для участі в рятувальній операції українців з постраждалого від землетрусу Непалу. Шкіряк пояснив, що Храмова брала участь в операції як волонтер і людина, яка знає східні практики.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що на евакуацію українців з Непалу витратили 7 млн грн.