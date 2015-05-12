Двох депутатів викрили у кнопкодавстві

12 травня двох депутатів Верховної Ради спіймали за кнопкодавством, - повідомляє Українська правда.

Депутат від "Народного фронту" Геннадій Кривошея і від "Опозиційного блоку" Юлій Іоффе у вівторок вранці допустили неперсональне голосування у Верховній Раді.

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Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook розмістив фотограф Богдан Бортаков.

12/05/15 ВР: "мувік дня" - з серії, коли депутат може сміливо говорити, що у нього в парламенті "було з двома"...кнопками...)зи: октрываем одну картку і тиснемо стрілку вправо кілька разів) Posted by Bogdan Bortakov on Tuesday, May 12, 2015

У свою чергу громадський рух "Чесно" розмістив відео, на якому за ыншого депутата голосує Іоффе.

Раніше Уніан повідомляв, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (щодо зменшення податкового тиску на платників податків).