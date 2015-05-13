Помер колишній заступник Колобова - ЗМІ

Колишній заступник міністра фінансів України Юрія Колобова Володимир Коцюба помер у Києві.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на власне джерело в уряді.

Йому було 44 роки. Він займав зазначену посаду з січня по березень 2014 року. До цього Коцюба був директором департаменту фінансової політики міністерства.

За даними співрозмовника "Апострофа", він помер від інсульту. Разом з тим, ця інформація не підтверджена офіційно.

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Коцюбу поховали 11 травня в селі Пирнове Вишгородського району Київської області. На похороні, крім родичів, були також його колеги з роботи.

Як повідомлялося, екс-міністр фінансів Юрій Колобов в березні був затриманий в Іспанії. Україна оголосила його в розшук, зокрема, у справі "Укртелекому".

Після затримання Колобова в Іспанії колишній голова Інтерполу в Україні Кирило Куликов заявляв, що в разі екстрадиції в Україну екс-міністра можуть вбити.

З 2011 до 2014 року Коцюба обіймав посади голови правління та радника голови правління ПАТ "Терра Банк".