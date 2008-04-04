Яценюк нагадав закон: ціни не падають ніколи

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає уряд не застосовувати адміністративні методи для стримування рівня інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ.

“Неприйнятним за будь-яких обставин є стримування інфляції адміністративними методами”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що такі методи Україна вже проходила. “Ситуація була тільки одна – на прилавках не було нічого. Тому адмінрегулювання – ні”, - додав він. А.ЯЦЕНЮК також нагадав, що Кабінет міністрів вже запропонував комплекс антиінфляційних заходів, але вони досі не затверджені, через неузгодженість з НБУ.

При цьому він наголосив, що всі повинні пам’ятати про один з законів економіки – ціни не падають ніколи. За словам голови ВР, на урядові лежить відповідальність щодо зниження рівня інфляції. “При цьому уряд повинен чітко розуміти як межі своєї відповідальності, як обсяги фінансування він відправляє на соціальне стимулювання, обсяг дефіциту держаного бюджету”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.