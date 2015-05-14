ОБСЄ має дістатися до Широкиного та покласти край протистоянню - Керрі

Місія ОБСЄ має дістатись до Широкиного та покласти край протистоянню між силами АТО та проросійськими терористами.

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, повідомляє посол США в Україні Джефрі Пайєтт у Twitter.

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«Критично важливо, щоб ОБСЄ дісталося до зон конфлікту (в Україні), і поклало край конфлікту в цих зонах, зокрема, в Широкине, – Джон Керрі»,- написав він.