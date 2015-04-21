Місія ОБСЄ в Україні до початку літа збільшиться до 600 осіб
13:48, 21 квітня 2015Політика
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Чисельність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до початку літа збільшиться до 600 осіб.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Через відсутність стійкого перемир’я на сході України ОБСЄ збільшить чисельність своїх спостерігачів на Донбасі», - зазначив він, додавши, що, за словами генерального секретаря організації Ламберто Заньєра, до початку літа кількість місії має становити не менш ніж 600 осіб.
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Як повідомляв УНІАН, у березні в місії ОБСЄ заявляли, що в Україні працюють понад 460 спостерігачів, більшість з них - громадяни країн Євросоюзу.
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