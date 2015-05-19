Естонка Яніка Мерило розповіла, чому вирішила піти від міністра Яценюка

Екс-радниця міністра економіки Айвараса Абромавичуса естонка Яніка Мерило підтвердила, що вже не є його радником і пояснила чому більше не радитиме міністру.

Про це вона розповіла у коментарі для сайту "24".

"Я була радником на громадських засадах, тому не називала б мій відхід "відходом з уряду". Для мене уряд - це міністри і заступники міністрів, я була просто радником без будь-яких повноважень. Не думаю, що це знакова подія", - наголосила Мерило.

Вона додала, що вже місяць не радить Абромавичусу, але натомість через ICT Competence Center працює з кількома міністерствами, допомагаючи у створенні електронного уряду.

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"Мій відхід був пов'язаний з тим, що для досягнення мети - побудови електронного уряду, ефективніше працювати не з одним міністерством, у якого обмежені у цій сфері повноваження, а співпрацювати з усіма, у яких є інтерес створювати електронні послуги та рішення", - наголосила Мерило.

Вона також сказала, що її настрої залишаються "позитивно бойовими", а відхід від порад міністру економіки лише позитивно вплинув на ініціативи щодо електронного уряду.

Нагадаємо, вчора ЗМІ оприлюднили інформацію, що радниця міністра економіки Айвараса Абромавичуса естонка Яніка Мерило пішла з уряду.