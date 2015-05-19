Балога: Боротьба з корупцією буде тоді, коли злочинцям зачитуватимуть реальні вироки
Єдиним індикатором ефективності боротьби з корупцією є реальні посадки VIP-корупціонерів – тих, хто в хвилину краде більше, ніж чиновник середньої ланки бачив за все своє життя.
Так вважає лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.
Він наголосив, що до тих пір, поки не буде реальних посадок, усе, чим займається Верховна Рада, – це переливання з пустого в порожнє. Доки не посадять першого міністра, суддю, прокурора. Про жодну боротьбу з корупцією говорити не доводиться. Такий досвід Грузії, Хорватії, Сінгапуру, країн Прибалтики.
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«Але у нас не можуть довести до пуття навіть гучні скандали. Сьогодні одних затримують в прямому ефірі – завтра їх випускають під заставу. Сьогодні на суддю Печерського суду надягають електронний браслет – завтра його знімають. Заступник Генерального прокурора на всю країну заявляє, що йому пропонують десятки мільйонів доларів хабарів, але по цій справі досі так ніхто і не сидить», - зазначив Віктор Балога.
На його думку і Європа, і українці повірять у боротьбу з корупцією тоді, коли не лише в пресі друкуватимуть викривальні матеріали, а коли суддя зачитуватиме злочинцям реальні вироки з реальними термінами відсидки.