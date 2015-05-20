Закони про воїнів УПА та боротьбу з радянським минулим набудуть чинності вже завтра

Документи набувають чинності в день, наступний після їх публікації.

Чотири закони, відомі як «закони про декомунізацію» – «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»; «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» і «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» Верховна Рада ухвалила 9 квітня.

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Наприкінці минулого тижня їх підписав президент України Петро Порошенко.

У квітні Верховна Рада ухвалила Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (№ 2558). Окрім того, парламент ухвалив Закон «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 2538-1).