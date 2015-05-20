Пашинський подав до суду на колег по коаліції через звинувачення в корупції

Голова комітету з питань національної безпеки та оборони, член фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський подав позов до суду проти народних депутатів від фракцій "Батьківщина" та "Блоку Петра Порошенко" Сергія Соболєва та Дмитра Добродомова через звинувачення у корупційних угодах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні я подав до суду на двох вищезгаданих депутатів. Судовий позов, як тільки буде відмітка суду, буде опублікований. Я прошу також членів антикорупційного комітету моніторити це питання, і я просив би моральної та юридичної підтримки. Ми повинні в цій ситуації поставити чіткий акцент і чіткі крапки над "і"", - заявив депутат.

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Пашинський зазначив, що готовий позбутися повноважень народного депутата в разі підтвердження фактів корупції з його боку.

"Якщо дійсно підтвердяться факти, наведені паном Соболєвим і паном Добродомовим, тоді я сам буду закликати вас позбавити мене всіх повноважень. Сьогодні до вечора я також звернуся до правоохоронних органів, не буду чекати реакції пана Добродомова, щоб вони провели перевірку", - заявив Пашинський.

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