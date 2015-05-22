У декларації буде закріплено перспективу безвізового режиму для України у разі виконання необхідних критеріїв - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що у спільній декларації саміту «Східного партнерства» для України буде закріплено перспективу безвізового режиму в разі виконання необхідних критеріїв та позиція щодо непорушності територіальної цілісності.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Ризі перед початком пленарного засідання саміту «Східного партнерства».

"Розмова була дуже гармонійною, і ми досягли домовленостей. Буде спільна декларація, в якій всі погодилися, що територіальна цілісність всіх країн має поважатися, і буде чітка перспектива для безвізового режиму до кінця цього року, якщо будуть виконані необхідні критерії", - сказала Меркель.