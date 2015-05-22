Найближчим часом Україну відвідають лідери країн ЄС та «Великої сімки» - Порошенко

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні на прес-конференції у Ризі.

"2-3 червня візит здійснить президент Європейського парламенту Мартін Шульц, на початку червня - прем'єр-міністр Канади, лідер країни «Великої сімки", - сказав він.

Крім того, за словами Порошенка, вже є домовленість про візит прем'єр-міністра Хорватії та інших лідерів. "Все це має відбутися наприкінці травня - на початку червня, і є переконливою демонстрацією підтримки з боку всього світу країні в тій непростій ситуації, в якій вона перебуває", - наголосив президент.

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Також Порошенко зазначив, що під час проведення саміту «Східного партнерства» у нього "відбулися зустрічі майже з усіма лідерами ЄС".

"У нас була тристороння зустріч з канцлером Меркель та президентом Олландом», - сказав він. «Я провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, прем'єр-міністром Швеції, Хорватії, Латвії, Нідерландів, канцлером Австрії, лідерами ЄС Жаном-Клодом Юнкером та Туском, прем'єр-міністром Італії Рензі, президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем та іншими. Всі лідери демонстрували сильну підтримку мирним зусиллям України", - зазначив Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко заявив про відсутність політичних перешкод для введення безвізового режиму, залишилися тільки технічні питання. Також президент зазначив, що саміт Східного партнерства показав повну підтримку і солідарність з Україною.