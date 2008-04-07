Яценюк вже зачекався своїх заступників

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що парламент найближчим часом обере першого заступника і заступника голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що вже декілька разів порушував це питання перед Верховною Радою. «Я сподіваюсь, що нарешті ці заступники коли-небудь будуть обрані», - сказав він.

В той же час голова ВР наголосив, що досі ні коаліція, ні фракції меншості не внесли відповідного проекту постанови.