Трагедія рейсу PS 752: якими будуть наслідки для винних у авіакатастрофі під Тегераном

Після останніх заяв лідерів США, Канади та Великобританії основною версією причини катастрофи українського літака поблизу Тегерану стає версія з ураженням літака іранською ракетою російського виробництва. Однак, як на мене, ще зарано зупинятися виключно на одній версії – потрібно дочекатися результатів офіційного розслідування. Але цілком можливо, що чекати на них доведеться не один рік…

Іран взагалі став дотримуватися якоїсь незрозумілої тактики поведінки: намагається щось приховати, не хоче сприяти розслідуванню

Така затримка передусім може бути пов’язана з дещо деструктивною позицією іранської влади. По-перше, вона не надає повного доступу до інформації про катастрофу. По-друге, повідомляє, що «чорні скриньки» дефрагментовані, тобто втрачена частини інформації. По-третє, ситуацію ускладнює той факт, що цей літак був американського виробництва – «Боїнг». В принципі, на місці катастрофи мали б працювати фахівці компанії «Боїнг».

Іран взагалі став дотримуватися якоїсь незрозумілої тактики поведінки: намагається щось приховати, не хоче сприяти розслідуванню. Через це сформувалася громадська думка, що винен саме Іран: оскільки Іран щось приховує і не пускає на місце трагедії міжнародну комісію в повному обсязі, значить, він винен, і є підстави думати, що трагедія сталася не просто через технічні несправності літака.

Трамп у цій ситуації вийде сухим із води

В будь-якому разі складалося враження, що на Близькому Сході або неминуче серйозне загострення, тобто війна, або дуже потужні санкції проти Ірану.

Трамп у цій ситуації вийде сухим із води, тобто із мінімумом репутаційних втрат. Великої війни розпочати не вийшло – не дозволив Конгрес США і громадська думка. А смерть цивільних людей нікого не лишає байдужим, це завжди згуртовує та дає змогу мобілізувати міжнародні ресурси.

Важливим є й інше питання – якою буде політика України в цій ситуації, як наша країна буде діяти. Адже зараз на Україну чиниться сильний міжнародний тиск, аби ми теж виголосили свої обвинувачення. Але якщо, наприклад, подивитися на нашу торгівлю з Іраном, то її обсяги становлять близько півмільярда доларів на рік. Тож якщо ми почнемо запроваджувати санкції проти Ірану, ми втратимо щонайменше ці суми. А український імпорт в Іран останнім часом зростає…

Передусім на Близькому Сході купа зброї та техніки, в тому числі радянської і російської

Отже, для нас зараз неоднозначна ситуація. Бо у нас позитивна торгівля з Іраном, і, якщо ми почнемо Іран у чомусь звинувачувати й запроваджувати санкції проти нього, ми втратимо непоганий ринок збуту українських товарів.

Що стосується начебто російської ракети Тор-М1, з якої був збитий іранцями український літак... Передусім на Близькому Сході купа зброї та техніки, в тому числі радянської і російської. Зараз часто проводять паралелі між катастрофою літака МАУ та катастрофою МН17, однак порівняння не зовсім коректне. Адже в ситуації з малайзійським «Боїнгом» був очевидним зв’язок із Росією, бо на Донбасі діють підконтрольні їй сепаратисти. В даному ж випадку, скоріше за все, відповідальність за авіатрощу буде покладена виключно на офіційний уряд Ірану, якщо це буде доведена версія з ураженням літака іранською російського виробництва ракетою.

Максимум, що може чекати на Росію в цьому випадку – певні санкції. Але ймовірність, що хоча б якісь обмеження будуть застосовані щодо Росії за продані нею Ірану ракети – мінімальна. Адже Росія торгує зброєю з усіма авторитарними країнами. Чого гріха таїти, Україна теж торгувала і продовжує постачати зброю іншим країнам. Ключове питання у тому – хто і як саме розпоряджається цією зброєю.

Тож я не бачу можливості, як цю історію можна прив’язати до Росії. В будь-якому разі, спочатку ще потрібно довести, що це була саме російська ракета.

Проблема в тому, що довести факто того, що запуск фатальної ракети здійснили саме іранці, буде дуже складно

Припускаю, що може виявитися, що зовсім не Іран збив наш літак. Може виявитися, що це була провокація третьої країни – або диверсантів, або спецслужб. До речі, зараз часом лунають припущення, що це могли зробити і ізраїльтяни, і американці…

Проблема в тому, що довести факто того, що запуск фатальної ракети здійснили саме іранці, буде дуже складно.

В будь-якому разі, щодо цієї версії з ураженням ракетою є міжнародний консенсус. Тому думаю, що буде запроваджений новий санкційний пакет проти Ірану, який стосуватиметься не тільки фінансових, але й технічних обмежень цієї держави. Крім того, дуже ймовірно, що буде обмежено будь-які пересування літаками над територією Ірану. Іран фактично повернуть у кам’яний вік: заборонять різним міжнародним авіакомпаніям літати в Іран, заборонять приймати борти з Ірану. Фактично сполучення країни буде обірвано.

Хай там як, але потрібно дочекатися результатів розслідування, аби переконатися в тому, що трагедію рейсу PS 752 Тегеран – Київ ненавмисно спричинили саме іранські сили ППО, а вже потім прогнозувати наслідки для винних у трагедії.

Анатолій Октисюк, політичний експерт аналітичного центру Democracy House