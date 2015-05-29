Кожен день війни обходиться Україні у $5-7 мільйонів – Яценюк

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Яценюк також нагадав, що Україна втратила 65 з 90 шахт, а загальні втрати становлять близько 20% всього економічного потенціалу.

«Кожен день війни обходиться Україні від 5 до 7 млн дол. США, і нам ніхто цих грошей не дає. На військові витрати нам ніхто грошей не дає, - сказав Яценюк. – А з 90 шахт, які ми мали, ми втратили 65, тому що вони перейшли під контроль російських терористів. Ми втратили загалом 20% економіки».

При цьому Яценюк зазначив, що Росія не виконує умов Мінських угод. «Якщо зайти в Інтернет, можна побачити не десятки, а сотні фото і відео про те, що Росія і далі поставляє туди (в зону АТО - УНІАН) танки і важка техніка міститься в зоні конфлікту, - сказав Яценюк. – Якщо є сторона, яка найбільше зацікавлена в тому, аби на Донбасі відновився мир, то це Україна. Уявіть собі, наприклад, що частина Мюнхена переїхала в Берлін, а в Мюнхені позакривалися всі фабрики і заводи, перестали платити податки. Що стане з економікою Німеччини? У нас виїхали 1,2 млн людей з Донецька і Луганська, і їм треба платити всі соціальні виплати. І ми це робимо».

Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що кожний день війни обходиться Україні 5 млн дол. США. При цьому загальний розмір асигнувань, передбачених у бюджеті України на військові видатки в 2015 році, становить близько 90 млрд грн.