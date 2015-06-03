Рада має намір заборонити працівникам Антикорупційного бюро членство у партіях
Верховна Рада прийняла у першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" (№2492).
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів з 298, зареєстрованих у сесійній залі.
Як наголошується у пояснювальній записці, проект закону підготовлений з метою приведення законодавчих актів у відповідність із законом і забезпечення практичної реалізації його положень у частині включення новоствореного державного правоохоронного органу - Національного антикорупційного бюро України - в коло суб'єктів відповідних правовідносин у сфері публічного права.
Читайте такожУ Національному антикорупційному бюро працюватимуть 243 детектива
Для цього, зокрема, передбачається визначити особливості регулювання трудових відносин з участю працівників НАБ, встановити заборону для них бути членами політичних партій і обмежити їхню участь у виборчому процесі, а також включити Національне антикорупційне бюро кількість державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, коло суб'єктів забезпечення національної безпеки.
Так, законопроектом в законі "Про основи національної безпеки України" визначається, що суб'єктами забезпечення національної безпеки є, крім інших, Національне антикорупційне бюро України.