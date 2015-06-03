Порошенко підписав закон про підтримку учасників АТО та їхніх дітей при здобутті освіти
18:07, 03 червня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».
Закон передбачає посилення державних гарантій здобуття освіти учасниками бойових дій / Фото УНИАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.
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Закон № 425-VIII ухвалений Верховною Радою 14 травня, він передбачає посилення державних гарантій здобуття освіти учасниками бойових дій, які захищали суверенітет і цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також їхніми дітьми шляхом надання таким категоріям громадян України державної цільової підтримки з метою здобуття ними професійно-технічної та вищої освіти у вигляді державної цільової підтримки - повної або часткової оплати - для здобуття освіти.
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