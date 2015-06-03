Порошенко доручив до 17 серпня виконати всі технічні завдання для отримання безвізового режиму з ЄС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

"Питання безвізового режиму сьогодні є фактично першочерговим завданням реалізації значного пакету реформ, які встановлені як орієнтири", - заявив Порошенко на засіданні Національної ради реформ.

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Глава держави наголосив, що до 17 серпня мають бути виконані всі технічні завдання, зокрема щодо вдосконалення законодавства із боротьби з корупцією, покращення інтегрованого управління кордоном, забезпечення доступу до баз даних, більш ефективної діяльності Прикордонної служби та взаємодії з Інтерполом.

Після цього до України приїде остання оціночна місія. За результатами її перевірки у листопаді очікується доповідь про готовність Україні до введення безвізового режиму з ЄС. "Такий насичений графік створить можливість отримати безвізовий режим в 2016 році. Тому в мене прохання, щоб цей графік чітко дотримувався всіма відомствами", – заявив президент.

Глава держави підкреслив, що скасування віз залишається безумовним пріоритетом діалогу України з ЄС.

Президент розкритикував роботу Державної міграційної служби в цьому напрямку та відзначив, що будуть зроблені відповідні кадрові зміни.