Депутати в Раді чекають Порошенка з посланням

О 16.00 у парламенті заплановано розгляд звіту про виконання Закону “Про державний бюджет України на 2014 рік”. З цього питання доповідатиме міністр фінансів Наталія Яресько. Крім того, вона представить проект постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік.

Серед іншого, сьогодні очікується складення присяги членами Вищої ради юстиції та розгляд проекту постанови про План законодавчого забезпечення реформ в Україні.

Читайте такожРада має намір заборонити працівникам Антикорупційного бюро членство у партіях

Також депутати розглянуть законопроект про внесення змін до Закону “Про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних сил інших держав на територію України” і законопроекти про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У повторному першому читанні розглядатиметься законопроект про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються з такого переліку.

Також сьогодні Верховна Рада розглядатиме питання дострокового припинення повноважень народного депутата із фракції “Батьківщина” Дмитра Шлемка.