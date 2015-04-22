Перше засідання Вищої ради юстиції має відбутися вже на початку травня

Голова Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Володимир Мойсик переконаний, що перше засідання Вищої ради юстиції відбудеться вже на початку травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мойсик заявив журналістам на брифінгу по завершенню чергового засідання комісії.

Він зауважив, що майже сто відсотків рішень комісії щодо суддів будуть підтримані Вищою радою юстиції. “Я не вважаю, що ми зараз маємо йти манівцями, куди нас хочуть завести деякі правники: давайте через Верховний суд доб'ємося скасування рішень, зробимо те ж саме через апеляцію і відкладемо справу люстрації в довгу шухляду. Я думаю, що в 99 відсотках випадків Вища рада юстиції з нами погодиться», - сказав Мойсик.

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Крім того, Мойсик заявив, що не скасування апеляційною інстанцією рішень суддів, щодо яких прийнято рекомендації комісією позбавити їх суддівського статусу, не є перешкодою для того, щоб ці судді більше не носили мантії: “Така правова позиція підтримується у вищих судах: якщо рішення не скасовано, то суддя не підлягає відповідальності. Але ми притримуємося іншої думки: нас не цікавить, що там понаписував суддя, чи скасували його рішення, чи ні. Адже є базові права людини, є Закон і є Конституція. І вони мають бути дотримані. А що написав суддя у своєму рішенні, чи дійшло воно до апеляції, нас не цікавить”.

Також Мойсик висловив переконання, що перше засідання Вищої ради юстиції відбудеться вже на початку травня: “28-29 квітня ви почуєте прізвища всіх членів Вищої ради юстиції. Через тиждень-два вони зберуться на перше організаційне засідання і Вища рада юстиції запрацює”.