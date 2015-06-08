Клюєв не отримував повістки на допит – адвокат

Про це він розповів телефоном в ефірі "Громадського".

«Ніхто його на допит 4 червня не викликав… Його не мали права викликати на допит, оскільки повідомлення про проведення слідчих дій може бути вручене не раніше, ніж за 3 дні до проведення відповідних слідчих дій», – наголосив адвокат.

При цьому Сухов зазначив, що не знав про допит, а також додав, що Клюєв не може перебувати в розшуку.

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"Настільки мені відомо, повідомлення про підозру Сергію Клюєву не вручено, відповідно, він не може перебувати в розшуку…", - стверджує адвокат.

За словами Сухова, повістку про явку на допит сьогодні до прокуратури Сергій Клюєв також не отримував.

Крім того, адвокат не прокоментував інформацію нардепа Сергія Лещенка про те, що Клюєв перебуває на лікарняному: «У мене немає такої інформації, я не знаю, звідки Лещенко взяв цю інформацію».

Також Сухов запевнив, що якщо Клюєв отримає повістку, то «виконає всі свої обов’язки».

Яку повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада надала згоду на притягнення народного депутата Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності. А 8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений у розшук Службою безпеки України, а МВС розмістило про це інформацію на своєму сайті.