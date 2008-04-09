Яценюка оточили регіонали і бютівці
11:50, 09 квітня 2008Політика
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Спікер проводить переговори
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК біля трибуни парламенту проводить переговори з представниками фракцій БЮТ та Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, біля спікера знаходяться народні депутати із фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ, Олександр ЄФРЕМОВ, Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Нестор ШУФРИЧ, Борис КОЛЕСНІКОВ, а також лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та депутат БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
Як повідомляв УНІАН, у роботі ВР було оголошено дві перерви на вимогу фракцій БЮТ та НУ-НС для проведення засідання коаліції. Під час першої перерви було проведено перший раунд переговорів, який стосується створення Тимчасової спеціальної комісії з розробки змін до Конституції.
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