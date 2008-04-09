Яценюка оточили регіонали і бютівці

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК біля трибуни парламенту проводить переговори з представниками фракцій БЮТ та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, біля спікера знаходяться народні депутати із фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ, Олександр ЄФРЕМОВ, Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Нестор ШУФРИЧ, Борис КОЛЕСНІКОВ, а також лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та депутат БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, у роботі ВР було оголошено дві перерви на вимогу фракцій БЮТ та НУ-НС для проведення засідання коаліції. Під час першої перерви було проведено перший раунд переговорів, який стосується створення Тимчасової спеціальної комісії з розробки змін до Конституції.