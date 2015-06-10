Український уряд веде правильну політику - МВФ

Про це повідомляє Голос Америки.

Ліптон зазначив, що цей уряд - єдиний за всю історію, який проводить реформи. Він також схвально відгукнувся про створення антикорупційного бюро і додав, що дерегуляція економіки та ефективне управління є найкращою стратегією для подолання корупції в Україні.

«Восени 2014 року Україна зіткнулася з повноцінною економічною кризою, яка погіршилася через війну. Усі попередні роки країна не мала уряду, який би дійсно спромігся взятися за реформи та втілити їх у життя. Тепер в Україні є уряд, повністю відданий проведенню реформ, але проблеми, з якими вони зіткнулися, величезні. Я думаю, що вони ведуть правильну політику, обрали правильний підхід та діють рішуче», - зазначив представник МВФ.

Читайте такожЯресько: другий перегляд програми з МВФ відбудеться восениТакож заступник голови МВФ виокремив три складові елементи економічного розвитку.

«Коли ми говоримо про економічні зусилля, то вони мають три складові: стабілізація національної валюти, відновлненя економічного зростання, переговори щодо зовнішнього боргу», - повідомив Ліптон.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відбув з робочим візитом в США, де заплановані його переговори з директором – розпорядником ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.