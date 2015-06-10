У Київ прибула представник США в ООН Саманта Пауер

Про це повідомляє Посольство США в Україні в Twitter.

«Саманта Пауер прилетіла до Києва, щоб підтримати важливі реформи українського уряду і громад перед обличчям триваючої російської агресії», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, посол США при ООН Саманта Пауер під час останнього засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку відзначила, що недавнє насильство в Мар'їнці спиралося на спільні дії Росії і бойовиків.