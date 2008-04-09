БЮТ дав понад 10 голосів на захист Станік від Ющенка

Верховна Рада підтримала постанову «Про звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу указу Президента України про звільнення Сюзанни СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України».

“За” дану постанову проголосували сьогодні 232 із 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція “Наша Україна – Народна самооборона”, а фракція БЮТ забезпечила понад 10 голосів.

У зверненні міститься прохання до Президента України переглянути свій указ на відповідність його ряду статей Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, першочерговий варіант звернення було суттєво підкореговано. Це відбулося після того, як фракція БЮТ заявила, що підтримує «стурбованість з даного питання», але не підтримує некоректні формулювання, які містяться у проекті звернення.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підкреслив, що ВР є законодавчим, а не судовим органом. Він закликав до коректних формулювань у зверненні.

У першочерговому варіанті звернення Президенту України пропонувалося скасувати свій указ щодо звільнення С.СТАНІК із посади судді Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 «Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України». Як йдеться в документі, С.СТАНІК звільнено "у зв`язку з порушенням процедури вступу на посаду судді Конституційного Суду України".