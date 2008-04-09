Тимошенко розставила крапки над і: єдиного кандидата не буде

Прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її політична сила має намір висувати свого кандидата на посаду мера Києва, оскільки коаліційна угода з НУ-НС не передбачає висунення єдиного кандидата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я можу ще раз підтвердити, що наша політична сила висуватиме свого кандидата на посаду мера Києва, бо ми відповідальні люди, і якщо кияни нам довіряють, то ми зобов`язані запропонувати їм політику, яка їх задовольнить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підтвердила, що висунення кандидата в мери Києва відбудеться завтра на конференції міської організації БЮТ.

«Сподіваюся, що пан КЛИЧКО підтримає в кінці виборчої кампанії нашого кандидата», - сказала вона.

«Ми готові брати участь у виборах з нашою кандидатурою за будь-яких правил обрання мера. Я вже не раз говорила, що в нашій коаліційній угоді не передбачено такого пункту, що ми повинні висувати єдиного кандидата на посаду мера в будь-якому місті країни. І саме тому я вважаю, що ми як найбільша команда в демократичному секторі, який має найбільшу підтримку киян, ми зобов`язані висунути свою кандидатуру», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також висловила жаль у зв`язку з тим фактом, що партнери БЮТ по коаліції – фракція НУ-НС у парламенті і Президент України Віктор ЮЩЕНКО – не підтримали ініціативу БЮТ про ухвалення законопроекту про проведення виборів мерів у два тури.

Водночас, вона наголосила, що має намір провести ще одну зустріч з В.ЮЩЕНКОМ, аби спробувати переконати його в необхідності зміни виборчого законодавства, що стосується таких виборів.