Тимошенко не знає, на чому її чоловік заробляє мільйони

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не втручається у бізнес свого чоловіка Олександра ТИМОШЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр сказала на прес-конференції, відповідаючи на запитання про те, яким бізнесом займається О.ТИМОШЕНКО, що заробив торік 3,5 млн. грн., як повідомляли ряд ЗМІ.

«Я у бізнес чоловіка не втручаюся, і, враховуючи, що у мене дуже мало часу, деталей можу не знати», - заявила прем`єр.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в Україні бізнесмени відкриті для журналістів, і з цим питанням до них можна звернутися особисто.