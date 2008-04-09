Тимошенко не знає, на чому її чоловік заробляє мільйони
16:42, 09 квітня 2008Політика
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У прем`єра занадто мало часу
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не втручається у бізнес свого чоловіка Олександра ТИМОШЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр сказала на прес-конференції, відповідаючи на запитання про те, яким бізнесом займається О.ТИМОШЕНКО, що заробив торік 3,5 млн. грн., як повідомляли ряд ЗМІ.
«Я у бізнес чоловіка не втручаюся, і, враховуючи, що у мене дуже мало часу, деталей можу не знати», - заявила прем`єр.
При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в Україні бізнесмени відкриті для журналістів, і з цим питанням до них можна звернутися особисто.
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