Політологи вважають успішною роботу Порошенка за рік президентства

Про це він сказав на прес-конференції у п'ятницю. «Президент виглядав цілком успішно протягом цього року», - сказав він. Зокрема, політолог зазначив, що вдалося уникнути конфліктів всередині влади. «Півроку тому після виборів Верховної Ради більшість експертів вказували у числі найбільш гострих загроз - повторення 2005 року, цього поки вдалося уникнути», - сказав він.

Читайте такожПолітолог вважає "гіперактивну дипломатію" одним із здобутків Порошенка за рік президентства

За словами Золотарьова, практично у всіх регіонах президент залишається політиком номер один.

Він також зазначив, що вдалося уникнути ризику конкуренції між президентом і прем'єр-міністром.

Політолог зазначив, що кадрові призначення останніх місяців показують, що президент цілком успішно вирішує інструментальне завдання.

Говорячи про ризики, Золотарьов зазначив, що осінь буде вкрай складним періодом як для країни, так і для президента. «Найближчі 2-3 місяці стануть для президентської вертикалі вирішальними», - сказав Золотарьов.

Директор школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань у свою чергу зазначив, що на сьогодні Порошенко є рейтинговою фігурою.

«Враховуючи, що під час першого року рейтинги завжди падають, ми можемо говорити про те, що президент, незважаючи на обмеження повноважень, залишається ключовою фігурою в Україні», - сказав він.

Гарань також зазначив, що в цілому влада працює, не повторюючи помилок, які були в 2005-2006 роках.

На думку політолога, в майбутньому ризики можливі у зв'язку з децентралізацією. «Є ідеї, які висловлюються в експертному співтоваристві й серед політиків, що якщо будуть прийняті конституційні зміни щодо децентралізації, то, враховуючи той факт, що крім змін до Конституції потрібно буде вносити зміни, як мінімум, у сотню законів, то можливо тоді буде сенс, прийнявши ці зміни, прописати у Перехідних положеннях, що вони набирають чинності або через кілька років або після наступних місцевих виборів. Інакше це може загальну конструкцію в умовах війни зруйнувати», - сказав він.