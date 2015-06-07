Перший рік на посаді президента: Порошенко показав відеозвіт про виконану роботу

10:55, 07 червня 2015
Політика
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У відео продемонстровані найяскравіші моменти президентства Порошенка

Порошенко продемонстрировал видеоотчет о работе / Фото УНИАН

Президент України Петро Порошенко опублікував відео з підсумками виконаної роботи за перший рік на посаді глави держави.

Відеозвіт Порошенко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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У відео продемонстровані найяскравіші моменти президентства Порошенка: підписання Асоціації з ЄС, героїчні досягнення українських військових у війні на Донбасі, а також соціальна робота президента.

Рік, що змінив Україну#РікПорошенка

Posted by Петро Порошенко on 6 червня 2015 р.
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