Перший рік на посаді президента: Порошенко показав відеозвіт про виконану роботу
10:55, 07 червня 2015Політика
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У відео продемонстровані найяскравіші моменти президентства Порошенка
Порошенко продемонстрував відеозвіт про роботу / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко опублікував відео з підсумками виконаної роботи за перший рік на посаді глави держави.
Відеозвіт Порошенко розмістив на своїй сторінці у Facebook.
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У відео продемонстровані найяскравіші моменти президентства Порошенка: підписання Асоціації з ЄС, героїчні досягнення українських військових у війні на Донбасі, а також соціальна робота президента.
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