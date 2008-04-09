Тимошенко каже, що екзотичних осіб в ”дочці” Газпрому немає

Дочірня компанія російського ВАТ «Газпром», зареєстрована в Україні, купуватиме газ у НАК «Нафтогаз України» для подальшого постачання певним споживачам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Що стосується квоти на 7,5 млрд. куб. м, яка на порядок менша, ніж продавалася в минулі роки тіньовими посередниками, то її реалізовуватиме дочірня компанія «Газпрому». Цю компанію очолює один з представників «Газпрому», і там уже немає жодних екзотичних осіб. Ми контролюватимемо цей процес, але ця компанія не імпортуватиме газ, а одержуватиме від НАК «Нафтогаз» для чітко певних споживачів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також вважає повернення внутрішнього газового ринку під контроль НАК «Нафтогаз України» з 1 квітня колосальною перемогою уряду.

«Зараз на внутрішньому газовому ринку працюватиме лише НАК «Нафтогаз». НАК «Нафтогаз» усім споживачам постачатиме газ», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсягу не менш як 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України постачало спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго» – ЗАТ «УкрГаз-Енерго».