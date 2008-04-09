Ахметов хоче, щоб Україна повернула йому мільярд за Дніпроенерго

Регіонал Ринат Ахметов вважає, що після рішення суду по Дніпроенерго про повернення акцій компанії державі, існує два виходи із ситуації.

Про це Ахметов сказав у середу на презентації концепції економічного розвитку Фонду ефективного управління, повідомляє Українська правда.

"Ми з повагою ставимось до рішення суду. Або ми йдемо в суд і оскаржуємо це рішення, або держава повертає нам гроші", - сказав Ахметов.

"Ми вклали в підприємство понад мільярд гривень. Відповідно, держава повинна нам повернути ці кошти", - сказав Ахметов.

На його думку, гроші має повертати саме держава, а не Дніпроенерго.

"Ми повертали гроші, щоб підприємство розрахувалося з кредиторами. Кредиторами була, у тому числі, держава. Відповідно вони і повинні повернути гроші. Інакше це шарлатанство: оздоровили підприємство, вилікували його, а в нас фактично його відібрали", - обурився Ахметов.