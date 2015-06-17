Порошенко: робота над безвізовим режимом повинна бути пріоритетом усіх гілок влади

Президент поставив завдання до 17 серпня підготувати оновлений звіт про виконання рекомендацій Європейської комісії, повідомляє прес-служба голови держави.

Порошенко наголосив, що робота над безвізовим режимом повинна бути пріоритетом усіх гілок влади. «Завдання, які стоять перед нами, які записані в план є абсолютно чіткими та конкретними», - підкреслив він.

Читайте такожУкраїна має намір підключити прикордонні пункти пропуску до системи контролю ІнтерполуВиконання плану потребує чіткої та злагодженої роботи Уряду, Верховної Ради, профільних відомств і РНБО, особливо в ухваленні та впровадженні низки законів. Порошенко підкреслив, що значну частину цих питань можливо вирішити ще під час цієї сесії Парламенту.

Президент висловив сподівання, що вже цього тижня Верховна Рада ухвалить низку законів стосовно змін до закону про прокуратуру, закони про національну поліцію та реформування правоохоронних органів. «Просив би разом з СБУ приділити максимально увагу запровадженню нормативно-правового регулювання в сфері захисту свідків», - сказав Петро Порошенко, звертаючись до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Президент зазначив, що ця система в тому числі необхідна для ефективної роботи Національного антикорупційного бюро.

Читайте такожБезвізовий режим для України відкладено через недопрацювання уряду - СироїдПрезидент також позитивно оцінив звільнення голови Державної міграційної служби, зазначивши, що найближчим часом буде призначений досвідчений фахівець. Глава держави очікує стратегічного бачення розвитку державної міграційної політики, а також посилення функціональних можливостей Державної міграційної служби в сфері виявлення та протидії нелегальної міграції та ефективної співпраці з профільними відомствами держав-членів ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко поставив перед Національною радою реформ завдання розробити чітку "дорожню карту" дій для забезпечення готовності до введення безвізового режиму з ЄС, наголосивши, що до 17 серпня мають бути виконані всі технічні завдання.