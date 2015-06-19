У НФ заперечили заяву Онищенка про фінансування виборчої кампанії політсили

Про це говориться у заяві політсили.

"Заява про фінансування нашої політичної сили - не просто брехня, а очевидний ідіотизм. Якщо у Онищенка стався припадок амнезії, ми хотіли б нагадати, що це саме представники «Народного фронту» викрили його корупційний бізнес, який був довірений Онищенку Януковичем і залишився йому в управління після ганебної втечі патрона", - відмічається у звернені НФ.

У політсилі також нагадують також, що кілька днів тому в офісі однієї з компаній, контрольованої Онищенком, було скоєно напад на народного депутата фракції «Народний фронт» Тетяну Чорновол, яка намагалася отримати підтвердження шулерських схем цього персонажа.

"Тетяна Чорновол виступила із заявою з трибуни Верховної Ради України про спроби фракції «Батьківщина» протягнути через Парламент лобістський закон в інтересах олігарха. Оголошення цієї інформації, як побачила вся країна, викликала нереальну паніку у її фігурантів. До того ж, Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк дав вказівку НАК "Нафтогаз Україна" негайно змінити керівництво компанії "Укргазвидобування", яка належить групі «Воля народу» разом з Онищенком", - підкреслюється у заяві.

У НФ припустили, що таким прийомам Онищенка могли навчити його нові партнери у Парламенті, які лобіюють для нього надприбуткові законопроекти.

"Прес-служба «Народного фронту» від імені партії і фракції уповноважена порадувати олігарха твердою заявою про те, що жодна його брехня проти нашої політичної сили і її лідерів не дозволять йому уникнути необхідності розпрощатися з вкраденими у держави активами", - завершує звернення політсила.