Наступна зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" не повинна бути черговим "сеансом балаканини" - Клімкін

Про це він сказав журналістам після завершення концерту "Нічні серенади", присвяченого підтримці українських в'язнів в Російській Федерації, передає кореспондент УНІАН.

"У вівторок відбудеться наступна зустріч на міністерському рівні. Я вчора розмовляв з Лораном Фабіусом, міністром закордонних справ Франції і чітко сказав, що я готовий туди поїхати тільки за рахунок того, що мої друзі, міністри закордонних справ Франції і Німеччини просять мене приїхати і працювати дуже чітко за їх допомоги над чітким переліком проблем", - зазначив Клімкін.

Міністр пояснив, що "те, що буде відбуватися в Парижі, не має бути сеансом якоїсь балаканини. Або ми приходимо до конкретних результатів, або ми показуємо, що Росія не хоче виконання Мінських домовленностей", - наголосив Клімкін.

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Голова Українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що перш за все йдеться про реальне припинення вогню та обмін заручниками. "Дійсно обмін всіма заручниками, а не той фарс, який відбувається зараз, включно з нашими політичними в'язнями", - відзначив міністр.

Також він додав, що мова йде про реальний контроль з боку ОБСЄ за дотриманням режиму припинення вогню, оскільки багатьох інспекторів Спеціальної моніторингової місії не пускають до окупованих територій на Донбасі; про допуск гуманітарної допомоги, оскільки люди страждають, а направлені туди Росією терористи не допускають гуманітарну допомогу.

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"І це реальний політичний процес, адже ми хочемо виборів. Міжнародне співтовариство готове разом з нами організувати ці вибори. Є Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, яке готове працювати навіть у складних умовах над організацією цих виборів, і це не потрібно тільки Росії", - зазначив Клімкін.

Окрім того, міністр висловлює переконання, що в іншому випадку тільки через тиск і посилення санкцій буде досягнуто мети спочатку деескалації, а потім стабілізації.

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Клімкін сказав, що також потрібно підсилити місію ОБСЄ, а потім збільшити присутність міжнародного співтовариства в сенсі цивільно-військової місії або від ООН, або від Євросоюзу, і таким чином по справжньому стабілізувати ситуацію на Донбасі.

"Зараз справа залежить тільки від Росії", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, учасники зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі на останній зустрічі переконували РФ забезпечити виконання Мінських домовленостей. При цьому представникам Росії відмовили в обговоренні питання щодо розширення Тристоронньої контактної групи за рахунок включення представників "ДНР" та "ЛНР".