Країни "Вишеградської четвірки" хочуть поглиблювати військову співпрацю з Україною

Як повідомляє прес-служба, у Словацькій Республіці 18-19 червня відбувалось засідання начальників генеральних штабів країн «Вишеградської Четвірки» у форматі «В4 + Україна», в якому взяли участь делегації від збройних сил Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини на чолі з начальниками генеральних штабів цих держав.

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Крім того, на засіданні був присутній начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко.

«Голови усіх делегацій країн-учасників висловили повну підтримку нашій країні та підтвердили наміри щодо поглиблення військового співробітництва з Україною», - зазначається в повідомленні.

В ході засідання учасники підбили підсумки військового співробітництва країн «Вишеградської групи» та України за минулий рік та визначили пріоритетні напрямки співпраці на поточний.

Також повідомляється, що під час засідання відбулася передача повноважень у головуванні від Словаччини до Чехії.