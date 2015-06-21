Саакашвілі здивований бідністю України: це "суперечить законам природи"

Про це заявив в інтерв'ю тижневику Le Journal du Dimanche глава Одеської облдержадміністрації Саакашвілі, передає "Грузія Онлайн".

«Грунтуючись на ВВП, Україна бідніша, ніж Молдова, яка раніше була бідною, бідніша від Вірменії, бідніша від Албанії, бідніша від Косова... Це катастрофа, тому що якщо порівняти ресурси України з ресурсами інших країн, це суперечить усім законам природи», - сказав він.

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Саакашвілі також зазначив, що в Україні є «природні ресурси, що функціонує індустрія, освічені люди і казкові землероби, які могли б нагодувати всю Європу».

При цьому щоб ефективно використовувати наявні ресурси, потрібно «створити більш ефективну систему і скоротити корупцію»,- переконаний керівник Одеської області.