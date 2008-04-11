В Міноборони України працюватиме польський радник з питань НАТО

У Міністерстві оборони України працюватиме польський військовий радник, який допомагатиме реформувати Міноборони відповідно до стандартів НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом України в Польщі Олександром МОЦИКОМ та дипломатичним складом посольства у Варшаві.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, структура Збройних сил України поступово наближається до оптимальної, при цьому військове відомство у цьому питанні орієнтується на стандарти НАТО.

Говорячи щодо інформування населення про діяльність НАТО, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що хотів би залучити до цієї роботи українських офіцерів, які мали досвід роботи в Альянсі. Ю.ЄХАНУРОВ, зокрема, виступає за те, щоб ці військовослужбовці час від часу мали доступ до засобів масової інформації і могли розповідати українцям про роботу різних органів НАТО.

Що стосується нинішнього стану прихильності українців вступу до НАТО, то, на думку міністра, приблизно 1/3 українців вже сьогодні готова підтримати вступ України до Альянсу, а ще одна третина цю ідею не підтримує взагалі. Відповідно, за словами міністра, Міноборони та іншим державним інституціям необхідно працювати з цією третиною, що залишається, і яка остаточно не визначилась з цього приводу.

У контексті підготовки до майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка має пройти в грудні, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що цим має опікуватися не тільки МЗС України. Ю.ЄХАНУРОВ додав, що Міноборони тісно співпрацює з МЗС. «Ми робимо спільну справу», - сказав міністр.

Говорячи про результати вчорашньої зустрічі з міністром національної оборони Польщі, Ю.ЄХАНУРОВ знову зазначив, що Польща всіляко підтримує євроатлантичні прагнення України. Зокрема, вчора було домовлено про початок роботи в українському військовому відомстві спеціального польського військового радника з питань НАТО. Також, за його словами, представники польського Міноборони передали українській стороні певні документи, які Польща готувала під час процесу вступу до НАТО.