Перший віце-прем`єр-міністр України, один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ упевнений у своїй перемозі на виборах мера Києва.

Таку думку він висловив сьогодні в ефірі каналу "1+1".

На запитання, чому Віталій КЛИЧКО з рейтингом у 20% має знімати свою кандидатуру на його користь з рейтингом у 4%, О.ТУРЧИНОВ відповів: "Ви знаєте, що можна провести опитування, і буде 48,5%, чи 27,5%. Я вірю в те, що ми переможемо, і я знаю це. За нашу політичну біографію нам мінусові рейтинги малювали, але ми все одно перемагали", - сказав він.

"Будь-хто може висуватися на посаду мера, але обирати киянам. Кияни самі розберуться і ухвалять рішення", - додав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, він довго міркував, чи балотуватися йому в мери, і вирішив, що не може лишатися в стороні.

"На жаль, я не бачу серед претендентів того, хто краще мене зміг би реалізувати ті задачі і вирішити ті проблеми, які необхідно вирішувати в першу чергу", - цитує О.ТУРЧИНОВА «Українська правда».