Вугільний міністр живе на одну зарплату

Сукупний дохід міністра вугільної промисловості Віктора Полтавця за 2007 рік склав 256 тис. 515 грн. 38 коп.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі Мінвуглепрому, вся ця сума відповідає заробітній платі В.Полтавця. "Ніяких інших джерел фінансування у міністра немає", - стверджують у вугільному відомстві.

В. Полтавець є власником земельної ділянки розміром 9 соток, садового будиночка в 30 кв.м і квартирах у 100 кв.м. В сім`ї міністра ніхто не має приватного легкового і вантажного автотранспорту, тракторів, мотоциклів, водних транспортних засобів.

У банківських установах України і світу немає внесків на ім`я В.Полтавця і членів його родини.

Минулого року сукупний дохід дружини міністра - Ади - склав також виключно суму заробітної плати і досяг 19 573 грн.