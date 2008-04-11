Вугільний міністр живе на одну зарплату
09:04, 11 квітня 2008Політика
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9 соток, садовий будиночок, машини немає...
|Віктор Полтавець
Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі Мінвуглепрому, вся ця сума відповідає заробітній платі В.Полтавця. "Ніяких інших джерел фінансування у міністра немає", - стверджують у вугільному відомстві.
В. Полтавець є власником земельної ділянки розміром 9 соток, садового будиночка в 30 кв.м і квартирах у 100 кв.м. В сім`ї міністра ніхто не має приватного легкового і вантажного автотранспорту, тракторів, мотоциклів, водних транспортних засобів.
У банківських установах України і світу немає внесків на ім`я В.Полтавця і членів його родини.
Минулого року сукупний дохід дружини міністра - Ади - склав також виключно суму заробітної плати і досяг 19 573 грн.
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