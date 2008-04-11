Тимошенко прийшла у Верховну Раду
10:14, 11 квітня 2008Політика
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Депутати БЮТ вітали прихід прем`єра стоячи
Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та члени уряду прибули до парламенту, де у четвер запланована година запитань до уряду.
Депутати фракції БЮТ вітали прихід прем`єра стоячи та бурхливими оплесками. До парламенту прибули всі міністри, крім Олександра Турчинова, якого висунули у четвер у мери Києва.
Крім запитань до уряду депутати планують у п’ятницю розглянути низку соціальних ініціатив опозиції, законопроект про кількісний склад збройних сил та заслухати звіт голови НБУ Стельмаха щодо монетарної політики в державі.
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