Тимошенко прийшла у Верховну Раду

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та члени уряду прибули до парламенту, де у четвер запланована година запитань до уряду.

Депутати фракції БЮТ вітали прихід прем`єра стоячи та бурхливими оплесками. До парламенту прибули всі міністри, крім Олександра Турчинова, якого висунули у четвер у мери Києва.

Крім запитань до уряду депутати планують у п’ятницю розглянути низку соціальних ініціатив опозиції, законопроект про кількісний склад збройних сил та заслухати звіт голови НБУ Стельмаха щодо монетарної політики в державі.

Українська правда