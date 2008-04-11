Україна, Польща і Литва сформують спільний військовий батальйон

Україна, Польща та Литва мають намір сформувати спільний військовий батальйон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

За його словами, зараз ведеться відповідна підготовча робота. Планується, що протягом 2008-2009 років ця робота буде завершена, і у 2010 році «цей батальйон вже буде повністю готовий».

Як сказав міністр, мається на увазі, що буде повністю підготовлено усі необхідні документи, базу таким чином, щоб у 2012 році цей батальйон вже діяв.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, основним питанням створення батальйону залишається сумісність України і Польщі та Литви, які є країнами НАТО.

Разом з тим, міністр наголосив, що з представниками цих країн "у нас немає мовного бар’єру і, що особливо важливо, немає ментального бар’єру".