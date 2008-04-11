Ющенко збере у себе Тимошенко, Яценюка і Януковича

Повідомлення прес-служби глави держави

Сьогодні о 15.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та головами фракцій у Верховній Раді України: Партії регіонів – Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, БЮТ – Іваном КИРИЛЕНКОМ, «Наша Україна – Народна самооборона» – В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ, КПУ – Петром СИМОНЕНКОМ та Блоку Литвина – Володимиром ЛИТВИНОМ. Як повідомляє прес-служба глави держави, тема зустрічі – обговорення актуальної політичної ситуації в країні.

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