Тимошенко: карочє, дайте нам працювати

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко закликає Верховну Раду якомога швидше ухвалити програму діяльності уряду з урахуванням пропозицій та зауважень депутатів.

Про це Тимошенко сказала під час свого виступу у Верховній Раді в рамках години уряду в парламенті.

"Уже кілька місяців знаходиться у парламенті програма діяльності уряду", - зазначила прем`єр.

"Я прошу, щоб усі зауваження і пропозиції депутатів були враховані під час доопрацювання і ми підтримаємо усі ці зауваження. Якщо ми у найближчий час приймемо програму, ми зможемо якісно налагодити нашу роботу", - додала Тимошенко.

Крім того, прем`єр закликала депутатів якомога швидше розглянути 63 урядові законопроекти, внесені до Верховної Ради.

Тимошенко доповіла про успіхи роботи її уряду, "про стрімке зростання економіки та її детінізацію", що, за словами прем`єра, і стало джерелом соціальних видатків Кабміну.

Під час свого виступу прем`єр звернулася до президента Віктора Ющенка з проханням "скасувати свій указ, яким він зупинив зміну керівництва Фонду держмайна, залишивши на посаді голови ФДМ цю... соціалістку... як її прізвище? Семенюк", - розсміялася Тимошенко.

Крім того, прем`єр розповіла про здобутки Кабінету міністрів у газовій сфері та у газових відносинах з Росією, а на кінець свого виступу заявила:

"Карочє, уряд за три місяці зробив неможливе, просто дайте йому працювати!".

У відповідь депутати почали голосно їй аплодувати, дехто піднявся зі свого місця. Тимошенко зауважила: "Могла би і "Наша Україна" приподнятись... Ну, це я жартую".

Українська правда