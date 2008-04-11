Тимошенко: губернаторами стають випадкові люди

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє порушити питання перед Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо звільнення ряду голів обласних державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народних депутатів щодо губернаторів Чернігівської та Миколаївської областей.

«За наполяганням депутатів я поставлю питання про їх звільнення», - сказала прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що, згідно з Конституцією України, губернатори призначаються і звільняються Президентом України за поданням прем’єр-міністра та уряду.

Вона підкреслила, що сьогодні «все це робиться без подання уряду, все це робиться абсолютно, на мій погляд, на неконструктивній по відношенню до уряду основі».

«Тому сьогодні приходять люди, які випадкові, які приходять під завдання «Єць», які насправді сьогодні руйнують всю абсолютно економічну політику», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.