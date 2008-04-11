Коаліцію формували не тільки для того, щоб Тимошенко стала прем`єром - Кріль

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, голова політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вітає заяву лідера фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА про скликання зборів коаліції, на яких мають бути обговорені кроки БЮТ, що можуть призвести до проблем у діяльності коаліції.

Про це йдеться у заяві І.КРІЛЯ, текст якої УНІАН надала прес-служба партії.

«Я вітаю заяву В.КИРИЛЕНКА. Нам подобається, що нарешті наші колеги по фракції почали відстоювати виборців, які голосували за наш блок. «Наша Україна – Народна самооборона» - самодостатня фракція, а не безвідмовний сателіт фракції БЮТ, яка є нашим партнером по коаліції в парламенті”, сказав І.КРІЛЬ.

“Ми – рівноправні партнери і повинні діяти, узгоджуючи кожну свою позицію. Це невірно, коли БЮТ за підтримки нашої фракції вирішує свої інтереси, коли вони співпадають з інтересами наших виборців з одного боку, а з іншого боку домовляється і голосує разом з Партією регіонів, коли фракція НУ-НС займає позицію, що не відповідає інтересам БЮТ. Або ми партнери, або давайте чесно скажемо про свої цілі”, - наголосив він.

На його переконання, такі кроки ведуть до недовіри між партнерами і можуть призвести до непоправних наслідків.

“Для чого ми формували коаліцію? Не тільки для того, щоб Юлія ТИМОШЕНКО стала прем’єр-міністром. Я думаю, що це не могло бути метою створення коаліції. Якщо хтось думає по-іншому, то він має чесно заявити про це”, - вважає І.КРІЛЬ.

Він підкреслив, що єдність коаліції може бути забезпечена лише відвертою і чесною позицією партнерів, натомість щодо проблемних питань мають прийматись консенсусні рішення.

“Якщо ж немає єдиного бачення розв’язання проблемних питань – ми не повинні про це мовчати, адже замовчувати проблеми – це потурати розвалу коаліції. Ми з колегами по “Єдиному центру” завжди наголошували на такій позиції. Тому ми підтримуємо позицію політради блоку “Наша Україна - Народна самооборона”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня голова політичної ради блоку НУ-НС В.КИРИЛЕНКО повідомив, що політрада «Нашої України – Народної самооборони» вимагає скликати загальні збори коаліції.

Також 10 квітня лідер БЮТ, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції заявила, що БЮТ підтримує проведення загальних зборів коаліції в понеділок, 14 квітня.