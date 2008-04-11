Третьяков: Зінченко може виступити з будь-яким цирковим номером

Поява в київському списку БЮТ імені «Олександр Зінченко» - не випадковість, як відзначила сама Юлія Володимирівна. У тому, що «це знак», упевнений і народний депутат, член фракції НУ-НС Олександр Третьяков. Про це він розповів в інтерв`ю кореспондентові УНІАН.

Нардеп дав свою оцінку кандидатурі Зінченка, про якого Юлія Тимошенко сказала буквально наступне: «Зінченко є гідним політиком, прекрасним патріотом Києва і України».

«Я не буду коментувати особу Олександра Зінченка, його патріотизм і служіння Україні. Він і справді, очолював, здається Патріотичну партію, яка на виборах 2006 року набрала аж 0,1% голосів. Як ви кажете, «цей гідний політик»? Якщо він гідний політик, він зобов`язаний виконати рішення суду вибачитися переді мною», - з іронією відзначив Третьяков.

За словами депутата, поява кандидатури екс-радника Ющенка в списку БЮТ до Київради не випадкова. «Юлія Володимирівна мала на увазі, що поява Зінченка в списку не випадкова. Вважаю, вона знає, що говорить. Я взагалі не здивований тим, що Зінченко, який, до речі, радник Президента, виринув біля Тимошенко. Ще в 2005-му в Олександрі Олексійовичі відчувався почерк Юлії Володимирівни, і тепер вона, напевно, вирішила розрахуватися з ним», - сказав Третьяков.

Член фракції НУ-НС не виключаєте того, що Олександр Зінченко може виступити з новими викриттями.

«...Зінченко може виступити з будь-яким цирковим номером. Але, звичайно ж, другий раз історія повторюється як фарс.

Якщо Зінченко виступить сьогодні, то він, швидше за все, кине звинувачення в адресу Балоги. Мене не просто зарахувати до захисників Віктора Івановича, але він сьогодні реально відстоює позиції Президента. І вся країна бачить, як іноді пара виходить з Кабміну, коли Балога їх критикує», - резюмував Третьяков.