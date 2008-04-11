ТВК зареєструвала Кличка кандидатом у мери Києва

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Віталія КЛИЧКА, Сергія КУРИКІНА, Григорія ЧЕРНИША та Юрія КЛЕЙНОСА кандидатами на посаду мера столиці.

Про це УНІАН повідомила голова КМТВК Галина БІЛИК. За її інформацією, відповідні рішення Київська міська ТВК ухвалила на своєму засіданні 10 квітіня.

Нагадаємо, що В.КЛИЧКО, Г.ЧЕРНИШ та Ю.КЛЕЙНОС йдуть на вибори як самовисуванці, а С.КУРИКІН висунутий Київським міським відділенням "Зеленої партії", яку він очолює.

9 квітня КМТВК зареєструвала кандидатами у мери столиці режисера Єгора БЕНКЕНДОРФА, який балотується як самовисуванець, та лідера Зеленої екологічної партії України «Райдуга» Михайла ГУЦОЛА.

Офіційна кампанія з виборів Київського міського голови та депутатів Київради розпочалася 26 березня 2008 року.

Вибори відбудуться 25 травня.