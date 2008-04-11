Євген Жовтяк пояснив, чому саме він має бути мером Києва

Євген ЖОВТЯК братиме участь у виборах мера Києва. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я прийняв рішення прийняти участь у виборчій кампанії Київського міського голови і сьогодні подав (до ТВК) відповідну заяву”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

Він повідомив, що його спонукало до такого кроку те, що досі у виборчу кампанію не вступили кандидати, які мають необхідні знання, досвід і вміння для того, щоб керувати Києвом.

На переконання Є.ЖОВТЯКА, кияни повинні мати змогу обирати не лише з “поважних людей, які досягли успіхів у певних сферах”, а обирати людину, яка має професійні знання і досвід.

“Я думаю, що коли буде оприлюднений список зареєстрованих кандидатів, ми легко переконаємось, що тієї підготовки, яка є на даний момент у мене, в жодного з них немає”, - переконаний Є.ЖОВТЯК.

Він наголосив, що майбутній мер столиці не повинен спиратися лише на думку “міфічних” фахівців, а й бути здатним приймати власні відповідальні рішення.

Є.ЖОВТЯК повідомив, що має економічну, юридичну, управлінську, технічну освіту і досвід тривалої роботи над проблемами наповнення місцевих бюджетів та місцевого самоврядування.

Він нагадав, що за 15 місяців перебування на посаді голови Київської обласної державної адміністрації столична область за підсумками соціального та економічного розвитку піднялась з дев’ятого місця на перше серед областей України. “Подібного результату досі ніхто не зміг показати ні в інших областях, ні на інших відповідальних посадах в Україні”, - сказав він.

На переконання Є.ЖОВТЯКА, незважаючи на те, що виборча кампанія достатньо обмежена у часі, він зможе донести до киян свою передвиборну програму та перемогти.

Він повідомив, що його виборча стратегія буде побудована на живому спілкуванні з людьми. На його переконання, ті кандидати, яких вважають фаворитами кампанії, не будуть проводити зустрічей, а намагатимуться перемогти, використовуючи виборчі технології.

Говорячи про фінансування виборчої компанії, Є.ЖОВТЯК зауважив, що відповідно до законодавства, виборчий фонд має формуватись із внесків фізичних осіб і не повинен перебільшувати 500 тис. грн.

“Я впевнений, що після того, як буде презентована моя виборча програма, я зможу наповнити цей фонд саме добровільними внесками фізичних осіб. Я не розраховую, що на виборчу компанію буде витрачено більше, ніж це передбачено законом”, - запевнив Є.ЖОВТЯК.